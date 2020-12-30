Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, düzenlediği basın toplantısında, Rusya ile yapılan aşı anlaşmasını açıkladı. Maduro, aşının ilk sevkiyatının 2021'in başında ülkeye ulaşacağı bilgisini verdi.

"Venezuela'da ikamet eden herkes milliyeti ne olursa olsun istisnasız aşılanacak. Moskova ile daha fazla tıbbi malzemelere erişim için bir anlaşma daha imzaladık. Teşekkürler Başkan Putin."

90 gün içinde 10 milyon Venezuelalı aşılanacak

Sağlık durumu hassas olanlara aşıda öncelik verileceğini anlatan Maduro, "Ülkede 90 gün içinde 10 milyon Venezuelalının ücretsiz olarak aşılanmasını amaçlıyoruz" dedi.

Aşı anlaşması Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado ve Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile Rusya'nın Venezuela Büyükelçisi Sergey Melik-Bağdararov arasında imzalandı.

Ülkede 112 bin 636 kişi virüse yakalanırken 1018 kişi yaşamını yitirdi.