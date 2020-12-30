Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ile Libyalı mevkidaşı Muhammed Tahir es-Siyale, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Cerendi, Tunus hükümeti ve halkı olarak, Libya krizinin siyasi çözümünden yana olduklarını ve ülkede yeniden güven ve istikrarı sağlamaya dönük çalışmaları desteklemeye hazır olduklarını söyledi.

Siyale ise Cumhurbaşkanı Kays Said liderliğinde Tunus'un Libya'da barışın tesisi konusunda oynadığı rolden ve Libya Siyasi Diyalog toplantılarına sunduğu katkıdan bahsetti.

Siyale ayrıca, iki ülke sınır kapılarının açılması ve hava taşımacılığının yeniden başlamasının da karşılıklı olarak mal ve yolcu transferini kolaylaştıracağını anlattı.

Libya Dışişleri Bakanı, ortak ilgi alanına giren konuları görüşmek üzere Cerendi'yi Trablus'a davet etti.

Libya'da genel seçimler 24 Aralık 2021'de yapılacak

Libya ile Tunus arasında koronavirüs nedeniyle kapatılan kara sınır kapıları 8 aylık bir aranın ardından 14 Kasım'da açılmış, uçak seferlerinin de 15 Kasım'da yeniden başlayacağı açıklanmıştı.

BM öncülüğünde ilki, 9-15 Kasım'da Tunus'ta düzenlenen ve Libya'nın farklı kesimlerini temsilen 75 kişinin katıldığı forumda, Libya'da genel seçimlerin 24 Aralık 2021'de yapılması kararlaştırılmıştı.

Forumun Tunus görüşmeleri, seçimlere kadar ülkede geçiş sürecini yönetecek isimler üzerinde uzlaşı çıkmaması nedeniyle sonuçlanmadan ertelenmişti.