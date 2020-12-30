Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 04:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Getty]
Japonya'nın İbaraki eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre eyaletlerde de hissedildi.
Japonya Meteoroloji Ajansına göre, İbaraki eyaletinde yerel saatle 09.35'te 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
60 kilometre derinlikte oluşan deprem, çevre eyaletler Çiba, Toçigi, Gunma ve Saitama eyaletlerinde hissedildi.
Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.
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