Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı El Aissami, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tüm tıbbi protokollere uyarak kendisini karantinaya aldığını belirtti.

Virüse karşı savaşı kazanacağını vurgulayan El Aissami, "Hayata ve tanrıya tutunarak bu savaşa girişiyorum çünkü biz kazanacağız" dedi.

Hoy inicio mi aislamiento con todos los protocolos médicos luego de resultar positivo con COVID-19. Una nueva batalla que asumo aferrado a Dios y a la vida!! Como dice una canción de A. Filio: “...solo es momentánea la partida, no te escribo en despedida...” VENCEREMOS!! — Tareck El Aissami (@TareckPSUV) July 10, 2020

Devlet Başkanı Nicolas Maduro da konuya ilişkin Twitter'dan "Şimdi sağlığın ve kısa zamanda iyileşmen için doktorların tüm tedavilerini ve tavsiyelerini uygulayacağız. Sağlıklı bir yaşam için kazanacağız" mesajını paylaştı.

Venezuela Kurucu Meclisi Başkanı'nın testi pozitif çıktmıştı

Venezuela Kurucu Meclisi Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Ülkede 8 bin 372 kişide COVID-19'a rastlanırken, salgına bağlı olarak 80 ölüm gerçekleşti.