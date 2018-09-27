Venedik'te akşam alkol şişesi taşıma yasağı tartışılıyor

İtalyan Ansa haber ajansına göre, gelecek ay kabul edilmesi beklenen tasarı, "meşru bir neden olmaksızın kamusal alanda tüketim için taşınan her türlü alkollü içkiyi" kapsıyor.

Kentte, akşam 19:00'dan sonra alışveriş torbalarının içinde olsa bile yanında alkol taşıyanlara para cezası verilmesi öngörülüyor.

Polis, alışveriş yaptıktan sonra evlerine dönen Venediklileri değil, sarhoş turistleri hedef alacaklarını söyledi.

Venedik'in tarihi merkezini her yıl milyonlarca turist ziyaret ediyor ancak bu bölgede sadece 55 bin kişi sürekli yaşıyor.

Ansa'ya konuşan Venedik Emniyet Müdürü Marco Agostini, süpermarketten alkol satın alıp çıkan hiç kimseyi hedef almayacaklarını, bunun yerine "zaten sarhoşken torbasında üç şişe daha bira bulunanların" durdurulacağını söyledi.

Venedik Belediyesinin yerde oturmayı ve yatmayı yasaklayan tartışmalı planı, gelecek ay oylanacak.

Plan onaylanırsa turistler izin verilmeyen yüzeylere oturduklarında 50 ila 500 euro ceza alabilecek.

200 euro'ya kadar ceza kesilebiliyor

Venedik turistlere koyduğu sıkı kurallarla bilinen bir şehir.

En kalabalık turisik mekanlarda oturmak daha önce yasaklanmıştı. Yetkililer San Marco Meydanı'ndaki merdivenlerde dinlenen turistleri kaldırıyor ve 200 euro'ya kadar ceza kesebiliyor.

Venedik'e "saygı göstermeyen" turistlere kesilebilen diğer para cezaları şöyle:

- Kanallarda ya da diğer su yollarında yüzmek ve suya dalmak 450 euro

- Sokakta mayo giymek ve üstsüz dolaşmak - erkekler dahil - 200 euro

- Kuşlara yem vermek, yiyecek çöplerini yere atmak 50-200 euro

- Bisiklet sürmek - hatta yürürken yanında taşımak 100 euro

Venedik birbirine yüzlerce köprüyle bağlanan 100'den fazla küçük adadan oluşuyor. Bu nedenle dar su kanallarındaki herhangi bir tıkanma büyük bir soruna dönüşebiliyor.

Bu kadar çok kuralın konulmasından kente zarar verdiği gerekçesiyle, bazı Venedik sakinleri de şikayetçi.

Kentin 1951'de 175 bin kişi olan nüfusu, artan kiralar ve birçok evin kiralanması nedeniyle bugün 55 binin altına düştü.

Kaynak: BBC