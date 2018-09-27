Toksik köpük Hindistan'ın kutsal Yamuna Nehri'ni kirletiyor

Hindistan'daki kutsal nehir "Yamuna", endüstriyel atıkların neden olduğu toksik köpükle kaplandı.

Yamuna, Hindistan'daki en kutsal nehir Ganj ile birlikte dünyanın en kirli yerleri arasında gösteriliyor.

Aktivist Brij Khandelwal Yamuna Nehri'ni "ekolojik olarak ölü" olarak tanımlıyor.

Delhi ve diğer şehirlerden nehirlere gelen kimyasal atık ve böcek ilacı akışları problemin bir parçasını oluşturuyor.

Barajlar, nehirler ve insanlar üzerindeki Güney Asya Ağını koordine eden bir mühendis olan Himanshu Thakkar, The Guardian'a şunları söyledi: “Her gün nehre giren 1,5 milyar litre arıtılmamış kanalizasyon ve 500 litre endüstriyel atık var.”

Kaynak: ABC News, AFP