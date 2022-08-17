İki gencin Venedik'in ünlü Büyük Kanalı'nda gondol ve vapurların arasında su kayağı yapması ve buna ilişkin görüntüler, ülkede günün haberi olurken, sosyal medyada kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.

Corriere del Veneto'nun haberinde, Venedik Emniyetinin gençlerin Büyük Kanal'da su kayağı yapmasına ilişkin inceleme başlattığı, söz konusu iki kişiye kanalda kamu güvenliğini tehlikeye atmak suçlamasının yöneltilebileceği duyuruldu.

Venedik Belediye Başkanı Brugnaro da gençlerin su kayağı yaptığı anın görüntüsünü kendi Twitter hesabından da paylaşarak tepki gösterdi.

Brugnaro, "İşte burada şehirde saçma ve uygunsuz hareket eden iki zorba ahmağı görüyorsunuz. Tüm vatandaşları onları teşhis etmemize ve cezalandırmamıza yardımcı olmaya çağırıyorum. Onların kimliklerini tespit etmemizi sağlayanlara akşam yemeği ısmarlayacağım" ifadelerini kullandı.

Ecco due imbecilli prepotenti che si fanno beffa della Città… chiedo a tutti di aiutarci a individuarli per punirli anche se le nostre armi sono davvero spuntate… servono urgentemente più poteri ai Sindaci in tema di sicurezza pubblica!

A chi li individua offro una cena! pic.twitter.com/DV2ONO3hUs — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) August 17, 2022

Brugnaro ayrıca belediye başkanlarının kamu güvenliğini sağlamak için daha fazla yetkiye ihtiyaç duyduğunun altını çizerek, bu konuda ellerinin zayıf olduğunu kaydetti.