Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 23:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aşırı sıcakların etkili olduğu İngiltere'de şiddetli yağış görüldü
[Fotograf: BBC]
Aşırı sıcaklarla ve kuraklıkla mücadele edilen İngiltere'de bu kez de bir kasabada şiddetli yağış hayatı felç etti.
BBC'nin haberine göre, Nottinghamshire'daki Worksop kasabasındaki aşırı yağışın yol açtığı sel nedeniyle, bazı demir yolu ve otobüs seferleri askıya alındı.
Yetkililer, bölgede haftalarca süren sıcak hava koşulları ve kuraklığın ardından gelen yağışın, ağustos aylarındaki ortalama yağış miktarının yaklaşık iki katı olduğunu duyurdu.
Sosyal medyada yer alan videolarda, kasabadaki yolların ve arabaların sular altında kaldığı, bir süpermarketi su bastığı görüldü.
Son dönemde güneyden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle tarihinin en yüksek sıcaklıklarını yaşayan İngiltere'de 19 Temmuz'da termometreler 39 santigrat dereceyi görmüştü.
Etiketler: İngiltere Hava Sıcaklıkları Sel
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