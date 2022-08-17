Kabil Emniyet Müdürlüğü, Hayırhane bölgesinin Sar-e Kotal mahallesindeki camide akşam namazı sırasında şiddetli bir patlamanın meydana geldiğini doğruladı.



Olay yerine çok sayıda güvenlik ve ilk yardım ekibinin sevk edildiği belirtildi.



Kabil'in en büyük sağlık merkezlerinden olan Emergency Hastanesi, kurumsal Twitter hesabından açıklama yaptı. 5'i çocuk 27 kişinin tedavi altına alındığı duyuruldu.

Katar merkezli haber kuruluşu Al Jazeera, olayda yaklaşık 20 kişinin yaşamını yitirdiğini iddia etti.



Taliban tarafından yapılan açıklamada da kayıplara ilişkin bilgi verilmezken, faillerin en kısa sürede bulunacağı kaydedildi.