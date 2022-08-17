Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 22:56Son Güncelleme: Kaynak: BBC
Elon Musk: Bir spor takımı satın alma planım yok
[Fotoğraf: GettyImages]
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk sabaha karşı attığı "Manchester United'ı satın alıyorum" tweetinin şaka olduğunu açıkladı.
Musk ilk tweetinde "Bu arada Manchester United'ı satın alıyorum" yazmış, başka detay vermemişti. Bunun üzerine Musk'ın ciddi olup olmadığı tartışılmaya başlandı.
İlk tweetinden yaklaşık 4 saat sonra, Tesla Owners Silicon Valley (Silikon Vadisi'ndeki Tesla Sahipleri) hesabının "Ciddi misiniz?" sorusuna "Hayır, bu Twitter'da uzun süredir devam eden bir şaka. Herhangi bir spor kulübünü satın almıyorum" cevabını verdi.
Twitter'da 103 milyon takipçisi olan Musk, zaman zaman bu platform üzerinden gerçek olmayan açıklamalar yapıyor.
Etiketler: Elon Musk Manchester United Twitter Tesla SpaceX
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