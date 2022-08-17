Musk ilk tweetinde "Bu arada Manchester United'ı satın alıyorum" yazmış, başka detay vermemişti. Bunun üzerine Musk'ın ciddi olup olmadığı tartışılmaya başlandı.

İlk tweetinden yaklaşık 4 saat sonra, Tesla Owners Silicon Valley (Silikon Vadisi'ndeki Tesla Sahipleri) hesabının "Ciddi misiniz?" sorusuna "Hayır, bu Twitter'da uzun süredir devam eden bir şaka. Herhangi bir spor kulübünü satın almıyorum" cevabını verdi.