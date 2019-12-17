Vatikan, çocuk tacizi vakaları nedeniyle dünyanın birçok yerinden gelen tepkilere karşı yeni önlemler almaya çalışıyor.

Son olarak Papa Francis, soruşturmaların derinleştirilmesini engelleyen gizlilik yetkisini kaldırmak zorunda kaldı.

Gizlilik yetkisi, çocuk tacizcilerinin korunmasını sağlıyor, istismara uğrayanların sessiz kalmasına neden oluyor ve polisin suçu derinlemesine araştırmasına engel oluyordu.

Papa'ya ait gizlilik yetkisinin kaldırılması, şubat ayında Vatikan'da düzenlenen cinsel istismarın önlenmesi zirvesinde talep edilmişti.

Papalığın istismarlara karşı yeni önlemler açıkladığı gün Vatikan'ın Fransa Büyükelçisi ise cinsel istismar suçlaması nedeniyle görevinden istifa etmişti.

Kaynak: TRT Haber