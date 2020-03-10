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Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı ziyarete kapatıldı
[Fotoğraf: Reuters]
Katolik Hristiyanlığın merkezi Vatikan'da, Aziz Petrus Meydanı ve Bazilikası koronavirüs tedbirleri kapsamında turist ziyaretlerine kapatıldı.
Vatikan'dan yapılan açıklamada, kararın koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle alındığı; kişilerin tek tek ya da gruplar halinde söz konusu mekanları ziyaret edemeyeceği belirtildi.
Aynı şekilde, bölgedeki posta ofisi ve kitap satış noktasının da hizmet vermeyeceği, personele yemek servisi yapılan kafeteryanın da kapalı tutulacağı kaydedildi.
Kısıtlamalar 3 Nisan tarihine kadar geçerli olacak.
İtalya'da virüs paniği
İtalya'da Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün itibarıyla 463'e ulaştı.
Toplam vaka sayısı ise 9 bini aşmış durumda.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, dün yaptığı açıklamada, ülke genelinde serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandırdıklarını belirtmişti.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 16:41
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