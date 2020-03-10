Uyarılara rağmen tehdidi ciddiye almadılar, sorumsuzlukları yüzünden ülkelerinde virüsün hızla yayılmasına neden oldular. Skandalın ortaya çıkmasıyla birlikte Kuzey Makedonya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) büyük panik yaşandı.

Kuzey Makedonya'da koronavirüs bulaşan deri hastalıkları uzmanı Nina Bilyanovska, İtalya seyahati sonrasında 14 günlük ev karantinası tedbirine uymadı, kliniğinde çalışmaya devam etti.

Bu ihmali ülkede salgının yayılmasına neden oldu. Makedonya Sağlık Bakanı, meslektaşını sorumsuzca davranmakla suçladı.

Tedavi altına alınan doktorun son bir hafta içinde kimlerle temas kurduğu araştırılıyor.

Rum kesiminde bir doktorda koronavirüs çıktı

Diğer doktor ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait Lefkoşa Genel Hastanesi'nde çalışıyordu. Onda da virüs tespit edildi.

6 gün boyunca belirti gösterdiği halde durumu bildirmediği, hem hastaları hem de diğer çalışanları tehlikeye attığı öne sürüldü.

Olayın duyulmasıyla birlikte iki doktora muayene olanlar ve sağlık çalışanları arasında büyük panik yaşandı.

Doktor tedavi altına alınırken hastane iki günlüğüne kapatıldı.