Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar 16:17Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Vanuatu açıklarında 7 büyüklüğünde deprem
[Temsili fotoğraf: AP]
Pasifik ülkesi Vanuatu açıklarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından tsunami uyarısı verildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 27 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Port-Olry bölgesine 25 kilometre mesafede olduğunu açıkladı.
ABD Tsunami Uyarı Sistemi, sarsıntının tsunamiyi tetikleyebileceğini duyurdu.
Etiketler: Deprem
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