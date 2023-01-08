Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar 14:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da silahlı kişiler tren istasyonunda çok sayıda yolcuyu kaçırdı
[Temsili fotoğraf: AFP]
Nijerya'nın Edo eyaletinde, tren istasyonuna saldırı düzenleyen silahlı kişiler çok sayıda yolcuyu kaçırdı.
Polis sözcüsü Chidi Nwabuzor, kimliği belirsiz kişilerin, Igueben tren istasyonuna silahlı saldırı düzenlediğini açıkladı.
Nwabuzor, istasyonda etrafa ateş açan saldırganların, Itakpe-Warri trenini bekleyen çok sayıda yolcuyu kaçırdığı bilgisini paylaştı.
Saldırıda kaç kişinin kaçırıldığına dair açıklama yapılmadı.
Nijerya'da fidye için sık sık kaçırma olayları yaşanıyor.
Etiketler: Nijerya
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