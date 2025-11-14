Uzmanlar, damarlarda ilerleyerek belirli dokulara ilaç ulaştırabilen mikro robotları test etti

Çalışmada kullanılan mikro boyutlu ve nanoteknoloji destekli robotlar, kum tanesi büyüklüğünde jelatin kapsüllerden oluşuyor.

Kapsüllerin içinde, hem tedavi amaçlı ilaç hem de manyetik alan yardımıyla yönlendirilebilmelerini sağlayan demir oksit nanoparçacıkları yer bulunuyor.

İsviçre'deki ETH Zürih'teki robotik araştırmacıları, klinik manyetik navigasyon sistemi ve gerçek zamanlı röntgen görüntüleme teknolojisinden faydalanarak bu mikro robotları, damar yapısı insanlara benzeyen domuz ve koyunların beyin damarları içinde başarıyla yönlendirdi.

Test kapsamında robotlar, damarlarda yüzerek hedef bölgeye ilacı bıraktıktan sonra vücutta kendiliğinden çözünerek tamamen yok oldu.

Henüz insanlarda denenmemiş olsa da uzmanlar, yöntemin inme, beyin tümörleri ve ulaşılması güç diğer rahatsızlıkların tedavisinde kayda değer bir ilerleme olabileceğini belirtti.

Mikro robotların, ilaçların yalnızca ihtiyaç duyulan dokuya yönlendirilmesini sağlayarak vücut içerisindeki gereksiz yayılımı ve buna bağlı yan etkileri önemli ölçüde azaltabileceğine işaret eden araştırmacılar, çalışmaların başarıyla ilerlemesi halinde bu teknolojinin 5 ila 10 yıl içinde tıpta kullanılmaya başlanabileceğini aktardı.

Çalışmanın sonuçları "Science" dergisinde yayımlandı.