Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 21:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Üzerine yıldırım düştü, yaralı kurtuldu
Endonezya'da bir bekçinin üzerine yıldırım düştü. Elleri yanan bekçi hastaneye kaldırıldı. Yıldırımın düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bir bekçi çalıştığı işyerinin bahçesinde şemsiyeyle yürüyordu.
İş makinelerinin yanından geçerken bekçinin üzerine yıldırım düştü. Bir anda etrafa kıvılcımlar saçıldı.
Yere yığılan bekçinin yardımına iş arkadaşları koştu. Elleri yanan yaralı adam hastaneye kaldırıldı.
Yıldırımı bekçinin elindeki telsizin çekmiş olabileceği tahmin ediliyor.
Etiketler: Endonezya
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