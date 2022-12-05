Güney Afrika ve Avustralya'ya bölünmüş, merkezi İngiltere'de bulunan tesis, astrofizikteki en büyük soruları ele alacak.

Einstein'ın teorilerinin en hassas testlerini yapacak ve hatta uzaylıları arayacak.

Projeye liderlik eden sekiz ülkeden delegasyonlar, bugün Batı Avustralya'daki Murchison Shire'da ve Güney Afrika'nın Kuzey Burnu'ndaki Karoo'daki açılış törenlerine katılacak.

Törenler bittiğinde buldozerler devreye girerek inşaat sürecini resmen başlatacak.

Benzersiz bir hassasiyet ve çözünürlük sağlayacak

Teleskopun ilk mimarisi, 200 kadar parabolik anten ile Noel ağaçlarına benzeyen 131 bin çift kutuplu anten içerecek.

Amaç, yüzbinlerce metrekarelik etkili bir toplama alanı oluşturmak.

[Fotoğraf: SKA]

Bu, SKA'ya gökyüzündeki hedefleri incelerken benzersiz bir hassasiyet ve çözünürlük sağlayacak.

Sistem, kabaca 50 megahertz ile 25 gigahertz arasında bir frekans aralığında çalışacak. Dalga boyu açısından, bu santimetre ile metre aralığında.

Hidrojenin tarihinin izini sürecek

SKA'nın büyük görevlerinden biri, evrendeki en bol element olan hidrojenin tüm tarihinin izini sürmek olacak.

Gözlemevinin bilim operasyonları başkanı Dr Shari Breen, "SKA astronominin pek çok alanına katkıda bulunacak" dedi.

"Bunlardan biri, tespit edilmiş olan bu 'hızlı radyo patlamaları' olabilir. Bu şeyler, saniyenin çok küçük bir bölümünde Güneşimizden tüm bir yıllık enerjiye eşdeğer enerji çıkarıyor ve bunların ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Bu nasıl oluyor? mümkün mü? Umarım SKA'nın bir yanıtı olur."