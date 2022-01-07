Japon milyarder Yusaku Maezawa ve asistanı 8 Aralık'ta Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden yola çıktı, 12 gün Uluslararası Uzay İstasyonunda misafir oldu.

20 Aralık'ta Dünya'ya dönen uzay turisti Maezawa, Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında deneyimlerini anlattı.

Uzaya gitmenin lunaparkta bir hız trenine binmekten daha korkutucu olmadığını söyledi.

Dünya inanılmaz bir gezegen

Maezawa hislerini “Uzaya gitmek dünyaya karşı daha büyülenmiş hissetmenizi sağlıyor.Rüzgarı hissederken, kokuları alırken ve mevsimleri yaşarken minnettar kalıyorsunuz. Dünya gerçekten inanılmaz bir gezegen” sözleriyle anlattı.

Sırada Ay’a gitmek var

46 yaşındaki Japon milyarder, 2023 yılında ise SpaceX şirketinin roketi ile Ay görevine katılmaya hazırlanıyor.

Maezawa, Dünya'nın en derin noktası olan Mariana Çukuru'na inmenin de planları arasında olduğunu ifade etti.

Uzayda geçirdiği sürede, yer çekimsiz ortamda yaşama ilişkin videolar paylaşan Maezawa, çeşitli bilimsel deneylere katıldı.

Maezawa ve asistanı Uluslararası Uzay İstasyonunun 2009'dan bu yana ağırladığı ilk turistlerdi.