Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 10:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Uzay İstasyonunda görevli 4 astronot dünyaya döndü
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 6 aylık görevlerini tamamlayan 4 astronot dünyaya geri döndü. Astronotlar SpaceX kapsülüyle 6 buçuk saatlik bir yolculuğun ardından ABD'nin Florida eyaletine indi.
NASA astronotları Mike Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker ve Japon astronot Soichi Noguchi dünyaya döndü.
6 aylık görevini tamamlayan astronotlar, SpaceX kapsülü ile Florida kıyılarına yakın bir noktaya indi.
[Fotoğraf: AFP]
53 yıl sonra ilk defa gece saatlerinde indi
ABD'de bir uzay aracının 53 yıl sonra ilk defa gece saatlerinde yeryüzüne indiği belirtildi.
Astronotlar Kasım ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na aynı kapsülle gitmişti.
Etiketler: SpaceX NASA Uzay Çalışmaları
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