Başbakan Muhyiddin Yasin, yaptığı yazılı açıklamada, ramazandan bu yana günlük vaka artışlarının 2 ila 3 binlere yükselmesinin ardından hükümet olarak bu artışı durdurmak için yeni tedbirlerin düşünüldüğünü belirtti.

Yeni vakaların büyük oranla teravih namazının kılındığı camiler ve ramazan pazarlarında görüldüğünü aktaran Muhyiddin, "Vaka artışlarının yüksek rakamlarda geliştiği şehir ve eyaletlerde salgın tedbirlerinin yeniden gözden geçirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir." ifadesini kullandı.

Muhyiddin, bu kapsamda kısmi sokağa çıkma yasağının bazı bölgelerde yeniden uygulanacağına işaret ederek, "Sadece Malezya'da değil bütün dünyada salgın tedbirleri yeniden gözden geçirilmektedir. Virüsün yayılmasını önlemek için bu tedbirler şarttır." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Muhyiddin, kısmi sokağa çıkma yasağının hangi bölgelerde ve ne kadar süreyle uygulanacağına dair detay vermedi.

Uygulama 2 hafta sürebilir

Malezya basınından The Star gazetesine konuşan Başbakanlık yetkilileri, kısmi sokağa çıkma yasağının yarından itibaren uygulanmasının düşünüldüğünü ve yasağın başta başkent Kuala Lumpur olmak üzere Selangor, Penang, Johor ve Sarawak eyaletlerinde uygulanacağını açıkladı.

Yetkililer, 2 hafta sürmesi beklenen kısmi sokağa çıkma yasağı kapsamında restoranların sadece paket servis vereceğini, teravih namazı ve ramazan pazarlarına da müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

Yeni tedbirlerin detayına ilişkin resmi açıklamanın gün içinde yapılacağı belirtildi.