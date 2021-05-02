Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de kumarhanede silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı
ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir kumarhaneye yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Saldırgan, polis tarafından vurularak öldürüldü.
Brown Polis Şefi Kevin Pawlak yaptığı açıklamada, Wisconsin'in Green Bay bölgesindeki bir kumarhanede gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin yaralandığını belirtti.
Saldırgan vurularak öldürüldü
Saldırganın daha sonra polis tarafından vurularak öldürüldüğünü belirten Pawlak, yaralının ise hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.
Etiketler: ABD
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