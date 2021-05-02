Brown Polis Şefi Kevin Pawlak yaptığı açıklamada, Wisconsin'in Green Bay bölgesindeki bir kumarhanede gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırgan vurularak öldürüldü

Saldırganın daha sonra polis tarafından vurularak öldürüldüğünü belirten Pawlak, yaralının ise hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.