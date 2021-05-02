Kolombiya’da hükümetin vergi reformunu gündeme getirmesiyle başlayan gösterilerde sokaklar savaş alanına döndü.

Başkent Bogota başta olmak üzere Medellin, Cali, Baranquilla, Cartagena ve Valle de Cauca dahil 50'den fazla kentte sokağa çıkan binlerce kişi, bir kez daha hükümetin yeni reform tasarısını protesto etti.

Protestoların merkezi başkentin tarihi Bolivar Meydanı'na yürüyen göstericiler, hükümetin yeni vergi reformu projesine sloganlar ve şarkılar eşliğinde tepki gösterdi.

Can kaybı 5'e yükseldi

Protesto yerini şiddet olaylarına bıraktı, son olaylarla birlikte ölü sayısı 5'e çıktı. 209'u polis 314 kişi de yaralandı. Güvenlik güçleri 300 kişiyi de gözaltına aldı.

Hükümet, tepkiler üzerine vergi reformunda değişiklik yapacaklarını duyurmuş, ancak göstericiler reformun tamamen rafa kaldırılmasını istiyor.