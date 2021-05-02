Brezilya'da bu yılın başında sağlık çalışanları ve yüksek risk grubundaki yaşlılara uygulanmaya başlanan aşılar, COVID-19 nedeniyle 80 yaş üzerindeki kişilerde görülen ölüm oranını azalttı.

Ülkede uygulanan COVID-19 aşılarının yüzde 77,3'ünü CoronaVac, yüzde 15,9'unu da AstraZeneca oluşturdu.

Nisan ayında ölümler azaldı

Şubat ayının ortasına kadar 80 yaşının üzerindeki kişilerden yüzde 49,1'ine, mart ayından sonra ise yüzde 90'dan fazlasına en az bir doz COVID-19 aşısı uygulandı.

Ocak ve şubat aylarında meydana gelen 80 yaş ve üzeri ölümler yüzde 25 düzeyindeyken, nisan ayının ilk iki haftasında oran 13,1 azalma gösterdi.

Bu yılın başlangıcından şubat ayının ortasına kadar 80 yaş ve üzerindeki grupta virüs kaynaklı ölümler, 0-79 yaş aralığına oranla 13 kat fazlayken, nisan ayının ilk iki haftasında yaklaşık 7 kat geriledi.