Uydu görüntüleri Gazze’de kitlesel göçü ortaya koydu

2 Eylül’de El-Furkan Camii çevresinde en az 250 çadır bulunurken, 15 Eylül’e gelindiğinde bu sayı 50’nin altına düştü.

Mahalle pazarına ait otopark alanında 2 Eylül’de yaklaşık 200 çadır vardı; 16 Eylül’de ise hiçbiri kalmamıştı.

Salah Halaf Caddesi üzerindeki 125’ten fazla çadırın da 15 Eylül itibarıyla tamamen ortadan kaybolduğu belirlendi.

[Gazze'nin Şeyh Rıdvan semtindeki El-Furkan Camisi yakınlarındaki bir mülteci kampı 2 Eylül ve Salı günü / Planet Labs]

Tanklar ve bombardıman eşliğinde ilerleyiş

İsrail tankları ve kara birlikleri son günlerde kente girerken, operasyon yoğun hava bombardımanıyla desteklendi.

Sosyal medyada yayılan ve NBC News tarafından doğrulanan drone görüntülerinde, Şeyh Rıdvan bölgesinde tankların ilerleyişi sırasında çok sayıda patlama yaşandığı görüldü.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi, bölgede internet ve telefon hatlarının kesildiğini duyurdu. İsrail ordusu ise iletişim kesintisi iddialarına ilişkin sorulara yanıt vermedi.

[Şeyh Rıdvan pazarının otoparkında bulunan bir mülteci kampı/Planet Labs]

Güneye göç ve insani kriz

Perşembe sabahı Al-Raşid yolu boyunca arabalar ve eşya yüklü arabalarla göç eden ailelerin görüntüleri kaydedildi. Birçok kişi defalarca yerinden edilmesinin ardından yeniden güneye gitmek zorunda kaldı.

Ancak yardım kuruluşları, güneyde de açlık ve ilaç sıkıntısının giderek arttığına dikkat çekiyor. Gazze Şehri’nden ailesiyle birlikte Han Yunus’a kaçan Maysa Kamal Gaber Nasar, “Bize ‘Güvenli’ dediler ama hiçbir şey yok. Günlerdir barınacak yer arıyoruz ve bulamıyoruz,” ifadelerini kullandı.

İsrail’in saldırıları sürerken, bölgedeki insani durum her geçen gün daha da kötüleşiyor.