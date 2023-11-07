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Dünya
TRT Haber 07.11.2023 19:28

Üsküp'te Uluslararası Meddah Medresesi Sempozyumu

Kuzey Makedonya’da "100. Yılında Uluslararası Meddah Medresesi Sempozyumu" düzenleniyor. Sempozyumun açılışı Uluslararası Balkan Üniversitesi’nde yapıldı.

Üsküp'te Uluslararası Meddah Medresesi Sempozyumu

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te, Balkan Çalışmaları Vakfı tarafından "100. Yılında Uluslararası Meddah Medresesi Sempozyumu" düzenleniyor.

07-08 Kasım tarihlerindeki sempozyumun açılışı Uluslararası Balkan Üniversitesi’nde yapıldı.

Balkan Çalışmaları Vakfı Başkanı Sevba Abdullah,“Meddah medresesi yakın tarihimizin, toplumsal hafızamızın, dini düşünce ve hayatımızın, kimliğimizin öne çıkan tezahürlerinden biridir.” dedi.

Fettah Efendi Araştırmaları Merkezi, İslami İlimler Araştırma Vakfı, Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin katkılarıyla düzenlenen etkinlik, Üsküp Müftülüğü, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ve Sofya Yüksek İslam Enstitüsü tarafından da destekleniyor.

Kuzey Makedonya, Türkiye, Arnavutluk ve Kosova’dan çok sayıda konuğu ağırlayan sempozyumun ana konusu, Üsküp’ün manevi fatihi olarak bilinen Meddah Baba’nın 15. yüzyılda kurduğu medresenin önemi ve Balkanlar’daki ilim hayatına bıraktığı izler.

Sempozyum katılımcıları, tarih boyunca Balkanlar’daki dini eğitimden, Meddah Medresesi’nden yetişen alimlere, Osmanlı coğrafyasında farklı bilim dallarında kaleme alınan eserlerden, kıtalar arası ilmi etkileşime kadar pek çok farklı konuda bildiriler sunuyor.

1945 yılında dönemin komünist rejimi tarafından yıkılan medresenin baş müderrisi Ataullah Kurtiş Efendi ile talebelerinin hem Makedonya’da hem de Balkanlar’da siyasi ve sosyo-kültürel yankıları da ele alınıyor.

8 Kasım’da Üsküp‘teki tarihi Davutpaşa Hamamı’nda son bulacak etkinliğin ardından sunulan tebliğlerin bir kitap halinde yayınlanması planlanıyor. 

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