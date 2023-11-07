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Dünya
AA 07.11.2023 17:48

Kassam Tugayları: Elimizdeki 12 yabancıyı bırakacaktık ancak İsrail engel oldu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ellerindeki 12 yabancıyı serbest bırakmaya çalıştıklarını ancak İsrail'in buna engel olduğunu bildirdi.

Kassam Tugayları: Elimizdeki 12 yabancıyı bırakacaktık ancak İsrail engel oldu

Kassam Tugayları, 7 Ekim'deki saldırıları sırasında İsrail'de esir alarak Gazze Şeridi'ne götürdükleri bazı yabancıları serbest bırakma girişimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kassam'ın birkaç gün önce farklı uyruklara mensup 12 kişiyi serbest bırakmak üzere olduğu, ancak İsrail'in saldırılarıyla bunu engellediği kaydedilen açıklamada, "Bizler hala bu kişileri salıvermeye hazırız ancak düşmanın (İsrail'in) saldırıları sebebiyle hayatları tehlikede ve salıverilmeleri engelleniyor." ifadeleri kullanıldı.

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