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Dünya
AA 07.11.2023 17:06

BM, 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybeden AA kameramanına başsağlığı diledi

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, İsrail'in Gazze'nin merkezindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nı hedef alan 5 Kasım'daki saldırısında 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybeden Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Muhammed el-Alul'a başsağlığı diledi.

BM, 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybeden AA kameramanına başsağlığı diledi
[Fotograf: AFP]

Vellucci, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında AA muhabirinin, "Cumartesi günü Gazze'de bir başka mülteci kampı olan El-Megazi Mülteci Kampı hava saldırısının hedefi oldu. Bu saldırıda Anadolu Ajansı'ndan meslektaşım Muhammed el-Alul'un evi yıkılırken, el-Alul 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybetti. Sivil kayıplar devam ederken, İsrail'e uluslararası hukuka uygun hareket etmesi yönündeki çağrıların yetersiz kaldığını düşünüyor musunuz? Ayrıca BM, sivillerin karşılaştığı zararı en aza indirmek için İsrail'i yasalara uygun hareket etmeye çağırmak yerine zorlamak için ne gibi adımlar atabilir?" sorusunu yanıtladı.

AA kameramanı el-Alul'un hava saldırıları sonucu 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybettiğine ilişkin haberleri gördüklerini belirten Vellucci, "Bunun için çok çok üzgünüz ve meslektaşınıza ve ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Vellucci, Gazze'de yakınlarını kaybeden ilk gazetecinin el-Alul olmadığını üzülerek ifade ettiğini söyledi.

Filistin-İsrail çatışmasında ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydeden Vellucci, dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sivillerin, hastanelerin, BM tesislerinin, barınakların ve okulların korunması yönündeki çağrısını son derece yüksek sesle yinelediğini hatırlattı.

Vellucci, "Meslektaşlarımız, Gazze'deki sivillerin durumunun daha iyi olması çalışıyoruz. Çok ihtiyaç duyulan insani ateşkesi hayata geçirmek için yürüttüğümüz önemli çalışmanın altını çizmek istiyorum." dedi.

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