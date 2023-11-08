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Dünya
TRT Haber 08.11.2023 06:55

Almanya, antisemitizim lekesini Müslümanlara ihale etmek istiyor

İsrail ordusunun katliamına göz yuman Batı, ülkelerinde yaşayan Müslümanlara kısıtlamalar uyguluyor. İsrail’i eleştirenleri antisemitist olarak etiketlendiriyor. Özellikle Almanya, kanlı tarihindeki antisemitizm lekesini Müslümanlara ihale etmeye çalışıyor.

Almanya, antisemitizim lekesini Müslümanlara ihale etmek istiyor

İsrail’in Filistin’deki soykırımı hız kesmeden devam ediyor. Batılı siyasiler kayıtsız şartsız İsrail’e desteklerini açıklıyor.

Alman hükümeti, İsrail’in işgalini demokratik bir şekilde protesto eden insanları antisemitist olmakla suçluyor.

Alman hükümeti, “Almanya’da Müslümanlar tarafından uygulanan Antisemitizm’e yer vermeyeceğiz” diyor.

Fakat, tarih sayfalarına baktığınızda antisemitist olayların merkezi Almanya.

Filistin’de katledilen 10 binden fazla insanı görmezden gelen Almanya, üzerindeki Antisemitizm lekesini Müslümanlara ihale etmeye çalışıyor.

Ülke genelinde binlerce insan, Scholz hükümetinin tutumunu sokaklarda protesto ediyor. İsrail’in Almanya’dan aldığı finansmanla Filistinlileri katlettiğini haykırıyor.

Almanya'da ırkçılık artıyor

Yapılan son araştırmaya göre, Antisemitizm en çok ırkçı Almanlar tarafından gerçekleştiriyor.

Özellikle aşırı sağ ve aşırı sol parti sempatizanlarının farklı dinlere mensup insanlara karşı şiddet eğilimli olduğu bildiriliyor.

Alman hükümetinin iddialarının aksine, Federal Kriminal Polis Dairesi’nin açıkladığı rakamlara göre 2022 yılında ülkede yaşanan antisemitist olayların yüzde 82’si aşırı sağcı Almanlar tarafından gerçekleştirildi.

Almanya’da yaşayan diğer yabancı kökenli insanlara yönelik de ırkçılık artmaya devam ediyor.

Son yapılan araştırmada ülkede yaşayan siyahilerin yüzde 64’ü ırkçılıkla karşı karşıya kaldıklarını belirtiyor.

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