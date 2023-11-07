İsrail'in Gazze'de bir ayı geride bırakan şiddetli saldırılarına savaş suçları damga vurdu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim'de İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilerin kutsal değerlerine yönelik saldırılar ile İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü insan hakları ihlallerine karşılık "Aksa Tufanı" adlı kapsamlı bir saldırı başlattı.

Filistinli gruplar, saldırı sırasında işgal altındaki Filistin topraklarına 5 binden fazla roket ve havan ateşlerken çok sayıda İsrail askeri ve bazı sivilleri esir alarak abluka altındaki Gazze Şeridi'ne götürdü.

İsrail ordusu, aynı gün abluka altındaki Gazze'den silahlı bir grubun İsrail topraklarına sızdığını ve savaş durumu ilan ettiğini duyurup, Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun hava saldırısı başlattı.

İsrail tarafına sızan Filistinli silahlı gruplarla çatışmalar

Gazze Şeridi'nden çıkan Filistinli silahlı gruplar, 7 Ekim'de sınır çevresindeki İsrail yerleşim yerlerine girdi. İsrail devlet televizyonu KAN, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı grubun Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdiğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi etrafında 80 kilometre yarı çapındaki bölgeyi askeri alan ilan etti.

Böylece Gazze Şeridi dışındaki çatışma büyük oranda sona erdi ve sıcak çatışmayla başlayan olaylar İsrail'in Gazze'yi gün geçtikçe daha şiddetli bombaladığı bir sürece evrildi.

Bu saldırılarla eş zamanlı olarak saldırıları protesto eden Batı Şeria'daki Filistinlilere İsrail güçlerinin müdahalesinde onlarca Filistinli hayatını kaybetti.

Lübnan'daki Hizbullah ile İsrail arasında 8 Ekim'de çatışmalar başladı. Hizbullah, Lübnan'a ait ancak İsrail işgali altında olan Kefr Şuba'daki 3 askeri noktaya yönelik saldırı düzenlendiğini açıkladı. İsrail de Hizbullah'a ait çadırları insansız hava aracıyla vurduğunu duyurdu.

Aynı gün ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e destek amacıyla askeri yardımların yola çıktığını açıkladı.

İsrail, Gazze'ye gıda, elektrik ve yakıt akışını kesti

İsrail Savunma Bakanı Gallant, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin tam kuşatmaya alınacağını ve bölgeye elektrik, gıda ve yakıt girişine izin verilmeyeceğini duyurdu. İsrail güçleri, daha sonraki günlerde de Gazze'ye insani yardımların girişini engelledi ve elektrik, gıda ve yakıt akışını kesti.

Batı ülkelerinin çoğu hariç olmak üzere uluslararası toplum, İsrail'in bölgeye gıda, elektrik ve yakıt akışını keserek savaş suçu işlediğini vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye saldırılarla "Orta Doğu'yu değiştireceklerini" söyledi. Gallant da 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin "tüm kısıtlamaları kaldırdığını ve tam taarruza" geçtiğini kaydetti.

Bu açıklamadan sonra İsrail, Gazze'ye hava saldırılarını şiddetlendirdi. Saldırılarda hedef gözetmeksizin yerleşim yerleri vuruldu.

Batılı ülkeler İsrail'in saldırılarını destekledi

Başta ABD olmak üzere Batı ülkeleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne bombalar yağdırarak sivilleri katletmesini görmezden gelmenin ötesinde açıkça destekledi.

ABD Başkanı Joe Biden, 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, "ABD, İsrail'in arkasındadır. Geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da Yahudi ve demokratik İsrail devletinin kendisini savunabilmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırılarında Anadolu Ajansı'nın (AA) Gazze'deki foto muhabiri Ali Cadallah'ın evi de bombaların hedefi oldu. Saldırıda Cadallah'ın babası ve kardeşleri dahil ailesinden en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Hamas, 11 Ekim'de esir aldığı bir Yahudi yerleşimci kadın ile çocuğunu serbest bıraktı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e gönderilen USS Gerald R. Ford uçak gemisi grubunun bölgeye ulaştığını bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 4 günde Gazze'ye saldırılarında 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'in saldırılarında yasaklı fosfor bombası kullandığı kanıtlandı

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in, Gazze ve Lübnan'daki askeri saldırılarında beyaz fosfor kullandığını açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü de Gazze'yi vuran İsrail askeri birliklerinin fosfor bombası kullandığına dair kanıtları paylaştı. Kanıtlar arasında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirinin çektiği fotoğraflar da yer aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı da 13 Ekim'de Durra Çocuk Hastanesi'nin fosfor bombasıyla vurulduğunu açıkladı.

İsrail, 13 Ekim'de Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 1,1 milyon kişiden bölgenin güneyine geçmelerini istedi. Güneye doğru hareket eden yerinden edilmiş kişilerin oluşturduğu konvoy İsrail güçleri tarafından bombalandı. Saldırılarda en az 70 kişi hayatını kaybetti.

Tel Aviv yönetimine bağlı güçlerin saldırılarına rağmen ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya başta olmak üzere Batılı ülkeler, İsrail'in saldırılarına kınama açıklaması yayımlamaktan kaçındı.

Lübnan'ın güneyinde İsrail güçleri tarafından gazetecileri hedef alan saldırıda Reuters Haber Ajansı çalışanı kameraman Abdullah hayatını kaybetti, 6 medya mensubu yaralandı.

Gazze'de ateşkes çağrısında bulunan kararlar ABD tarafından veto edildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) 16 Ekim'de Rusya tarafından sunulan ve Gazze'de "insani ateşkes" talep eden tasarı ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya'nın karşı çıkması nedeniyle kabul edilmedi.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'nin kuzeyinde on binlerce hastanın tedavi gördüğü 22 hastanenin tahliye edilmesini istedi ve 15 Ekim'de El-Ehali Hastanesi'ni bombaladı.

İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırısı dünya kamuoyunda infiale yol açtı

İsrail'in Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim akşamında düzenlediği saldırıda ise 471 kişi hayatını kaybetti.

Filistinler ile İsrail arasında 7 Ekim'de patlak veren çatışmalarda en yüksek can kaybının yaşandığı olay, dünya kamuoyunda infiale neden oldu.

Bunun ardından 18 Ekim'de Brezilya'nın sunduğu ve Gazze'ye insani yardım erişimini sağlamak için "çatışmalara ara verme" çağrısını içeren karar tasarısı, 15 üyeden 12'sinin kabul etmesine rağmen yalnızca daimi üye ABD'nin vetosu nedeniyle geçmedi.

Suriye ve Irak'ta İran destekli milisler, İsrail'e açık destek verdiği gerekçesiyle ABD'nin Irak ve Suriye'deki üslerine roket ve insansız hava araçlarıyla saldırılara başladı.

İsrail, sivillerin sığındığı tarihi kiliseyi bombaladı

İsrail, 20 Ekim'de Gazze'de sivillerin sığındığı tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldı; saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu en az 8 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Saldırı sonucu tarihi kilise büyük hasar gördü.

Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı geçici süreyle açılarak saldırıların ardından insani yardımların ilk kez Gazze'ye girişi sağlandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 23 Ekim'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 55'i çocuk, 1119'u kadın olmak üzere 5 bin 87 kişinin öldüğünü, 15 bin 273 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kassam Tugayları, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda, elindeki İsrailli sivil esirlerden ikisini daha "insani ve sağlık gerekçeleriyle" serbest bıraktı.

Guterres: "Hamas'ın saldırıları durduk yere ortaya çıkmadı"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Hamas'ın saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığını" belirterek, "Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor. Topraklarının adım adım yerleşim yerleri tarafından ele geçirilmesine ve şiddete şahit oluyor." ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı, açıklamalarına tepki gösterdiği Guterres ile görüşmesini iptal etti.

ABD'nin 26 Ekim'de BMGK'ye sunduğu ancak Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmayan karar tasarısı, Rusya ve Çin'in vetosuyla reddedildi. Rusya'nın Gazze'de insani ateşkes çağrısını içeren karar tasarısı da ABD ve İngiltere'nin vetosuyla karşılaştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail güçleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında sağlık hizmetlerine yönelik 171 saldırı düzenlendiğini ve 16'sı görev başında olan sağlık çalışanı dahil 493 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ise İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin yüzde 40'ının çocuk olduğunu açıkladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda, Al Jazeera televizyonunun muhabiri Vail ed-Dahduh'un eşi, oğlu, kızı ve 18 aylık torunu ile ailesinden 8 kişi hayatını kaybetti.

Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda İsrailli esirlerden 50'sinin öldüğünü duyurdu.

İsrail, tehditlerinin ardından sivillerin sığındığı Şifa Hastanesi'ni vurdu

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 27 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında, Şifa Hastanesi'nin altında "Hamas'ın komuta merkezi olduğunu" iddia ederek, hastanelerin tahliye edilmesini aksi takdirde hedef alınacağı tehdidini savurdu.

Hamas, İsrail'in iddiasını reddederek, saldırıların durdurulması için BM ile Arap ve İslam ülkelerini acil müdahaleye çağırdı.

Erdoğan'dan, "İsrail'i savaş suçlusu ilan edeceğiz" açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ekim'de Filistin'e destek mitinginde, "İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor. Şimdi biz de İsrail'i savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Şimdi bunun hazırlığı içindeyiz, bunun çalışmasını yapıyoruz ve savaş suçlusu olarak İsrail'i dünyaya tanıtacağız." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 29 Ekim'de Hamas’ın 7 Ekim saldırılarıyla ilgili İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'i "güvenlik ve istihbarat zafiyeti" nedeniyle suçladı.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Beyt Lahiya beldesinden kara saldırısı teşebbüsünde bulundu.

Kassam Tugayları, İsrail güçlerinin saldırı girişimini püskürttü ve çatışmalarda biri subay 2 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi.

Hamas, elindeki esirleri bırakma karşılığında İsrail'in de hapishanelerdeki tüm Filistinli esirleri serbest bırakmasını önerdi ancak İsrail, bu öneriyi reddetti.

İsrail güçleri, Gazze'deki hastaneleri ve Cibaliya Mülteci Kampı'nı vurdu

İsrail, 30 Ekim'de Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi, Filistin Kızılayı tarafından yönetilen kentin batısındaki Kudüs Hastanesi, güneydeki Gazze Avrupa Hastanesi ve Türkiye-Filistin Dostluk Hastanelerini hedef aldı.

İsrail güçleri, Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladı, saldırılarda en az 100 kişi hayatını kaybetti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), İsrail'in gazetecilere karşı saldırılarında savaş suçlarının soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvuru yaptı.

Mısır Sağlık Bakanlığı, 1 Kasım'da Gazze Şeridi'nden 117'si yabancı uyruklu çok sayıda yaralının olduğu ilk grubun Refah Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptığını duyurdu.

İsrail güçleri, son günlerde hedef gösterdiği Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık merkezlerinden Şifa Hastanesi'ni 3 Kasım'da vurdu.

Hastane yerleşkesinin giriş kısmında yaralıları taşıyan ambulans konvoyunun hedef alındığı saldırıda, 13 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. İsrail, saldırının hemen ardından da Kudüs Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'nin çevresini hedef aldı.

Fransız haber ajansı AFP de Gazze'deki ofisinin İsrail saldırılarında ağır hasar aldığını bildirdi.

İsrail, Gazze'de Fransa Dışişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Fransız Enstitüsü'nü bombaladı. Paris yönetimi, İsrail'e "hangi gerekçe ile Fransız Enstitüsünü vurma kararı aldığını bildirmesini istemekle" yetindi.

Han Yunus kentini hedef alan bombardımanda Filistin TV muhabiri gazeteci Muhammed Ebu Hatab ve ailesinden 11 kişinin öldüğü bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı, Gazze'de ateşkesi desteklemediklerini açıkladı.

İsrailli Bakan'dan Gazze'ye nükleer saldırı tehdidi

İsrail'in Miras Bakanı Amihai Eliyahu, Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılabileceği tehdidinde bulundu. İsrailli Bakan'ın ifadeleri, İslam ülkeleri arasında infiale yol açtı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesi üzerine Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldığını bildirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, 4 Kasım'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında 55 caminin tamamen yıkıldığını, 112 caminin ise çeşitli şekillerde hasar aldığını kaydetti.

Gazze ve Lübnan'da 49 gazeteci yaşamını yitirdi

İsrail'in 5 Kasım'daki saldırılarında AA kameramanı Muhammed el-Alul, 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybetti.

İsrail güçlerinin saldırılarında Gazze ve Lübnan'da 4'ü kadın 49 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyon 600 binden fazla Filistinli yerinden edildi

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, İsrail'in Gazze kenti sakinlerini yerinden etmek için barınma merkezlerini ve hastaneleri hedef aldığını belirtti.

Bezm, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu 1 milyon 600 binden fazla Filistinli yerinden edildi." dedi.

Tel Aviv yönetimi, 7 Ekim'den bu yana Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükseldi. Filistinli gruplar ve bölgedeki gazeteciler ise İsrail'in Gazze'de öldürülen askerlerinin sayısının çok daha fazla olduğunu belirtiyor.

Kassam Tugaylarının elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) açıklamasına göre, İsrail'in saldırılarında ayrıca 89 UNRWA çalışanı hayatını kaybetti.

Lübnan'daki Hizbullah ile İsrail güçleri arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda da 63 Hizbullah mensubu hayatını kaybetti, 4 İsrail askeri öldü.