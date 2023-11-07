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Dünya
AA 07.11.2023 15:18

Atina'da Yunan bayrağının yanına Filistin bayrağı asan gösterici gözaltına alındı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 5 Kasım'da düzenlenen Gazze'ye destek gösterisinde, Parlamento binasının önündeki Yunan bayrağının yanına Filistin bayrağı asan göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

Atina'da Yunan bayrağının yanına Filistin bayrağı asan gösterici gözaltına alındı
[Fotoğraf: Arşiv]

Yunan Polis Teşkilatından (ELLAS) yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Filistin vatandaşının gözaltına alındığı ve adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Filistinli gösterici, Yunan devletinin yabancı bir devletle olan dostane ilişkilerini bozma tehlikesine yol açma suçlamasıyla karşı karşıya bulunuyor.

Atina'daki Sintagma Meydanı'nda 5 Kasım'da toplanan kalabalık, önce Filistin'e destek için düzenlenen konseri dinlemiş, ardından da İsrail'in Atina Büyükelçiliğine yürümüştü.

Yunanistan'da Filistin'e destek eylemi yapıldı
Yunanistan'da Filistin'e destek eylemi yapıldı

Ülkenin, Filistin'e verdiği desteği yetersiz bulan eylemciler, hükümetin Filistin politikasını da eleştirmişti.

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Yunanistan İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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