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Dünya
AA 07.11.2023 16:58

İsrail-Lübnan sınırında gerginlik devam ediyor

İsrail ordusu, Lübnan'dan hava sahasına girmeye çalışan yabancı bir hava cisminin engellendiğini ve Lübnan topraklarından açılan ateşe topçu atışıyla karşılık verildiğini duyurdu.

İsrail-Lübnan sınırında gerginlik devam ediyor

İsrail-Lübnan sınırında gerginlik devam ediyor. İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, İsrail hava sahasına Lübnan'dan girmeye çalışan şüpheli bir hava unsurunun engellendiği ifade edildi.

Ayrıca Lübnan topraklarından Aramşe bölgesindeki İsrail askerlerine ateş açılan noktalara topçu atışıyla karşılık verildiği belirtildi.

İsrail ordusunun 8 Ekim’den bu yana Lübnan’a düzenlediği saldırılarda biri gazeteci, 3'ü çocuk toplam 14 sivil hayatını kaybetti.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda da 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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