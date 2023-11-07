Pakistan'da petrol ve doğal gaz şirketine yönelik saldırıda 2 polis öldü

Geo News televizyonundaki habere göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Dera İsmail Han bölgesinde petrol ve doğal gaz şirketine yönelik militanlar tarafından saldırı düzenlendi.

Saldırıda, 2 polis yaşamını yitirdi, 3 polis yaralandı.

Yetkililer, saldırıda ölen ve yaralanan polislerin, petrol ve doğal gaz şirketinin güvenliğinden sorumlu olduğunu belirterek, militanların yakalanması için operasyon başlatıldığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bu, son 5 günde Dera İsmail Han bölgesinde militanlar tarafından gerçekleştirilen 5. saldırı oldu.

Ülkede bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.

Hayber Pahtunhva eyaletinin Hayber bölgesinde dün çıkan çatışmada 3 militan etkisiz hale getirilmiş, biri yarbay 4 asker hayatını kaybetmişti.

Pencap eyaletinde 4 Kasım'da militanların Mianvali Hasa Üssü'ne yönelik saldırısı önlenmiş, 9 militan etkisiz hale getirilmişti.

Hayber Pahtunhva eyaletinde ise 3 Kasım'da bir polis aracını hedef alan bombalı terör saldırısında 5 kişi yaşamını yitirmiş, 20 kişi yaralanmıştı. Aynı gün Gvadar bölgesinde de güvenlik güçlerini taşıyan 2 araca yönelik saldırıda 14 asker hayatını kaybetmişti.