Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı saldırılar gerçekleştirildi

Saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamaya göre, İsrail güçleri roketlerin atıldığı yerlere topçu atışı düzenledi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Lübnan topraklarından atılan 20 roket nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırında bulunan Mercayun ilçesinin Ahmediye beldesinde bir saldırı meydana geldi.

Hizbullah, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri ve civarına en az 8 roket fırlatırken, roketlerin bazısı İsrail hava savunma sistemi tarafından havada vuruldu.

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