Haber Giriş: 21 Ağustos 2022 Pazar 02:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ürdün'den Türkiye'ye taziye mesajı
[Fotoğraf: Getty]
Ürdün, Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazalarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan Gaziantep ve Mardin'deki elim kazalar sebebiyle kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olunduğu belirtildi.
Açıklamada, kazalarda vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunuldu.
Etiketler: Ürdün Trafik Kazası
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