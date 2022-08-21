Haber Giriş: 21 Ağustos 2022 Pazar 00:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fas'ın kuzeyindeki orman yangınları 3 gündür devam ediyor
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Fas'ın kuzeyinde 3 gündür süren orman yangınlarında 55 hektar alanın zarar gördüğü ve can kaybının yaşanmadığı bilgisi verildi.
Fas resmi ajansı MAP'ta yer alan habere göre, ülkenin kuzey kesimindeki Huseyme kentine bağlı ormanlarda 17 Ağustos'ta çıkan yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor.
Canadair tipi yangın söndürme uçaklarıyla gerekli müdahalelerin yapıldığı ancak bölgenin engebeli yapısı, şiddetli rüzgar ve aşırı sıcakların yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdığı aktarıldı.
Can kaybı yok
Bölgede 3 gündür süren yangında 55 hektar alanın zarar gördüğü ve can kaybının yaşanmadığı bilgisi verildi.
Fas'ın kuzeyindeki El-Medik-El-Fineydik kentinde geçen hafta çıkan yangında da 125 hektardan fazla alan zarar görmüştü.
Ülkenin kuzeyindeki bazı illerde temmuz ayında çıkan yangınlarda 10 bin hektardan fazla ormanlık alan zarar görmüştü.
Etiketler: Fas Orman Yangını
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