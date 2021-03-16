Ürdün'de COVID-19 nedeniyle 82 kişi daha vefat etti, 9 bin 417 vaka tespit edildi, 5 bin 124 kişi iyileşti.

Can kaybı 5 bin 428'e, vaka sayısı 486 bin 470'e yükseldi, 401 bin 319 kişi sağlığına kavuştu.

Vaka sayısının, ülkede salgının başladığı tarihten bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğu açıklandı.

Tunus

Tunus'ta COVID-19 nedeniyle 15 kişi yaşamını yitirdi, 290 kişi enfekte oldu, 1480 kişi iyileşti.

Toplam can kaybı 8 bin 404'e, vaka sayısı 242 bin 124'e çıktı, 209 bin 166 kişi sağlığına kavuştu.