Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 02:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ürdün'de COVID-19 vaka rekoru
Dünyada COVID-19 salgını etkisini sürdürüyor. Ürdün'de son 24 saatte 9 bin 417 kişi koronavirüse yakalandı. Bu rakamın, salgının başladığı tarihten bu yana en yüksek vaka olduğunu açıklandı.
Ürdün'de COVID-19 nedeniyle 82 kişi daha vefat etti, 9 bin 417 vaka tespit edildi, 5 bin 124 kişi iyileşti.
Can kaybı 5 bin 428'e, vaka sayısı 486 bin 470'e yükseldi, 401 bin 319 kişi sağlığına kavuştu.
Vaka sayısının, ülkede salgının başladığı tarihten bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğu açıklandı.
Tunus
Tunus'ta COVID-19 nedeniyle 15 kişi yaşamını yitirdi, 290 kişi enfekte oldu, 1480 kişi iyileşti.
Toplam can kaybı 8 bin 404'e, vaka sayısı 242 bin 124'e çıktı, 209 bin 166 kişi sağlığına kavuştu.
Etiketler: Koronavirüs
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