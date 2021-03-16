Türkiye ve Avrupa Birliği, sığınmacılar meselesini yeniden masaya yatıracak.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 18 Mart 2016'da imzalanan ve hala yürürlükte olan anlaşmanın yenilenebileceğinin sinyallerini verdi.

“Türkiye ile yapılan anlaşma can kayıplarını azalttı”

Borrell, “Anlaşma somut sonuçlar doğurdu. Daha az insanın hayatını kaybetmesini sağladı. Düzensiz sınır geçişlerini azalttı. Türkiye’deki mültecilerin ve göçmenlerin durumunu iyileştirdi” sözleriyle sözleşmenin önemini vurguladı.

Türkiye’deki Suriyeliler için 6 milyar Euro’nun sözleşmeye bağlandığını söyleyen Borrell, “Düzensiz göçün, can kayıplarının önlenmesi ve Türkiye'nin üzerindeki yük nedeniyle desteklenmesi ortak çıkarımızın bir parçası” dedi.

Anlaşma önce birlik içinde ele alınacak, daha sonra yenilenmesi için Türkiye ile görüşülecek.

7 ayda 2 bin 500 sığınmacı AB ülkelerine yerleşti

Avrupa Birliği Komisyonu İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, 18 Mart mutabakatının uygulanmaya devam etmesini istediklerini söyledi.

Johansson, mutabakat kapsamında Türkiye'den mültecilerin AB ülkelerine yerleştirileceğini, karşılığında Türkiye'nin Yunan adalarından mültecileri alacağını hatırlattı.

Salgın nedeniyle dursa da, ağustos itibarıyla en az 2 bin 500 sığınmacının Avrupa ülkelerine yerleştiği de vurgulandı.

BM’den Türkiye’ye övgü: Ev sahipliği için minnettarız

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ise Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yapması nedeniyle Türkiye'ye minnettar olduklarını vurguladı.

Ay sonunda Brüksel'deki toplantıda, Türkiye'deki sığınmacılara da yardımda bulunulacağına işaret etti.