Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 23:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Katar
Sıradaki Haber
Irak'ta Beled Üssü'ne roketli saldırı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz