Fransa Halk Sağlığı Kurumu açıklamasına göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 6 bin 471 artışla 4 milyon 78 bin 133'e yükseldi.

Son 24 saatte 333 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı ise 90 bin 788'e çıktı.

Yoğun bakımdakilerin sayısı artıyor

Hastanelerde 4 bin 219'u yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 469 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 811 artışla 273 bin 771'e ulaştı.

Yoğun bakımda bulunanların sayısı artmaya devam ederken, COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 7,4'e yükseldi.

Yeni kararlar alınabilir

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, COVID-19 vaka sayısındaki artışlar nedeniyle gelecek günlerde yeni kararlar alabileceklerini duyurmuştu.