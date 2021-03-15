Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 23:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa’da son 24 saatte 333 can kaybı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fransa’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 6 bin 471 kişide virüs tespit edildi, 333 kişi yaşamını yitirdi.
Fransa Halk Sağlığı Kurumu açıklamasına göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 6 bin 471 artışla 4 milyon 78 bin 133'e yükseldi.
Son 24 saatte 333 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı ise 90 bin 788'e çıktı.
Yoğun bakımdakilerin sayısı artıyor
Hastanelerde 4 bin 219'u yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 469 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 811 artışla 273 bin 771'e ulaştı.
Yoğun bakımda bulunanların sayısı artmaya devam ederken, COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 7,4'e yükseldi.
Yeni kararlar alınabilir
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, COVID-19 vaka sayısındaki artışlar nedeniyle gelecek günlerde yeni kararlar alabileceklerini duyurmuştu.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Emmanuel Macron Fransa
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