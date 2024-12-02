Ürdün ordusunda Türkçe dil kursu için derslik açıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ürdün ordusunda Türkçe dil kursu için derslik ve bilgisayar laboratuvarı açtı.

Açılış töreni, Türkiye'nin Amman Büyükelçi Müsteşarı Can Mutluer, TİKA Ürdün Koordinatörü Abdurrahman Soylu ile Ürdün Ordusu Eğitim Müdürü Tuğgeneral Ziyad Nakraş'ın katılımıyla gerçekleşti.

Ayrıca açılışa Ürdün'de faaliyet gösteren Türk kurumlarının temsilcileri ile Ürdün Ordusu Dil Enstitüsünde görevli çok sayıda Ürdünlü üst düzey asker katıldı.

Ürdünlü yetkiliden Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür

Mutluer, konuşmasında, bu projenin, Türkiye ile Ürdün arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğini ifade ederek projelerinin devam ettiğini aktardı.

Nakraş da Ürdün'ün Türkiye ile ilişkilerinin sadece dostluk değil aynı zamanda kardeşlik ilişkileri olduğunu ifade etti.

Ürdünlü yetkili, derslik ile laboratuvarın açılışı için Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA Ürdün Koordinatörü Soylu ise yaptığı açıklamada, Ürdünlü askerlerin temel seviye Türkçeyi Ürdün'de öğrendiğini belirterek daha sonra ileri seviye Türkçe için de Türkiye'ye geldiklerini ifade etti.

Soylu, "TİKA'nın kurmuş olduğu derslik ve laboratuvar ile Ürdün Ordusu Dil Enstitüsünde devam etmekte olan Türkçe eğitiminin teknolojik unsurlarla desteklenerek interaktif bir ortamda daha verimli şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir." ifadesini kullandı.

Ürdün ordu yetkilileri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Ürdün Silahlı Kuvvetleri arasında devam eden askeri işbirliği kapsamında Türkiye'den gelen subayların, merkezde Arapça öğrendiğini belirtiyor.