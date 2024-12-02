Çok Bulutlu -0.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.12.2024 04:00

TİKA Ürdün ordusuna Türkçe dil kursu için derslik açtı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Zerka ilindeki Ürdün Ordusu Dil Enstitüsünde, Türkçe dil kursu için bir derslik ile bilgisayar laboratuvarı açtı.

TİKA Ürdün ordusuna Türkçe dil kursu için derslik açtı
[Fotograf: AA]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ürdün ordusunda Türkçe dil kursu için derslik ve bilgisayar laboratuvarı açtı.

Açılış töreni, Türkiye'nin Amman Büyükelçi Müsteşarı Can Mutluer, TİKA Ürdün Koordinatörü Abdurrahman Soylu ile Ürdün Ordusu Eğitim Müdürü Tuğgeneral Ziyad Nakraş'ın katılımıyla gerçekleşti.

Ayrıca açılışa Ürdün'de faaliyet gösteren Türk kurumlarının temsilcileri ile Ürdün Ordusu Dil Enstitüsünde görevli çok sayıda Ürdünlü üst düzey asker katıldı.

Ürdünlü yetkiliden Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür

Mutluer, konuşmasında, bu projenin, Türkiye ile Ürdün arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğini ifade ederek projelerinin devam ettiğini aktardı.

TİKA Ürdün ordusuna Türkçe dil kursu için derslik açtı

Nakraş da Ürdün'ün Türkiye ile ilişkilerinin sadece dostluk değil aynı zamanda kardeşlik ilişkileri olduğunu ifade etti.

Ürdünlü yetkili, derslik ile laboratuvarın açılışı için Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA Ürdün Koordinatörü Soylu ise yaptığı açıklamada, Ürdünlü askerlerin temel seviye Türkçeyi Ürdün'de öğrendiğini belirterek daha sonra ileri seviye Türkçe için de Türkiye'ye geldiklerini ifade etti.

Soylu, "TİKA'nın kurmuş olduğu derslik ve laboratuvar ile Ürdün Ordusu Dil Enstitüsünde devam etmekte olan Türkçe eğitiminin teknolojik unsurlarla desteklenerek interaktif bir ortamda daha verimli şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir." ifadesini kullandı.

Ürdün ordu yetkilileri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Ürdün Silahlı Kuvvetleri arasında devam eden askeri işbirliği kapsamında Türkiye'den gelen subayların, merkezde Arapça öğrendiğini belirtiyor.

ETİKETLER
TİKA Ürdün
Sıradaki Haber
KİK Zirvesi'nde Gazze'deki soykırımın son bulması istendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:38
Kasım enflasyonu yarın belli olacak
07:26
Motosiklet, park halindeki kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
06:56
TBMM'de yoğun gündem bu hafta da sürecek
06:44
Meksika'da silahlı saldırı: 9 ölü
06:35
İzmir'de virajı alamayan belediye otobüsü AVM bahçesine düştü
06:22
Bursa'da 10 katlı iş hanında yangın
Selimiye'de kalem işi süslemeler yoğunlaştı
Selimiye'de kalem işi süslemeler yoğunlaştı
FOTO FOKUS
Aziz şehitlerin hatırası "Şehit Tahtında"
Aziz şehitlerin hatırası "Şehit Tahtında"
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ