Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'ün kardeş ülke Irak'ta yaşanan olayları derin endişeyle takip ettiğini duyurdu.

Açıklamada, Ürdün'ün, "Irak'taki kardeşlerinin, ülkenin güvenliğini, istikrarını, müktesebatını, vatandaşlarının güvenliğini ve çıkarlarını korumak için bu krizi ulusal diyalog yoluyla aşmasını" umduğuna dikkat çekildi.

Ayrıca Ürdün'ün, kardeş Irak ile mutlak dayanışma içinde olduğuna vurgu yapılan açıklamada, bölgede güvenlik ve istikrarın temel ayağını oluşturan Irak'ın güvenlik ve istikrarını korumak için sarf ettiği çabayı desteklediği kaydedildi.

Irak'taki olaylar

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın destekçileri, dün başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sarayı'nı basmıştı. Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'nin farklı noktalarında havaya ateş açarak eylemcileri dağıtmıştı.

Yabancı misyon temsilciliklerinin de bulunduğu Yeşil Bölge'de dün ve bu sabahki çatışmalarda Sadr yanlısı 20'ye yakın kişinin hayatını kaybettiği, 150'nin üzerinde kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

Irak'ın güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eyleme başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Şii siyasi ve dini lider Sadr, yaşananların ardından bugün destekçilerine "eve dönün" çağrısı yapmış, bunun üzerine Sadr yanlıları sokaktan çekilmeye başlamıştı.

Sadr'ın çağrısının ardından ülke genelindeki sokağa çıkma yasağı da kaldırılmıştı.