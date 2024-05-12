Hafif Sağanak Yağışlı 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.05.2024 10:53

UNRWA: Refah'tan 300 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığı tahmin ediliyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinden 300 bin Filistinlinin göçe zorlandığını tahmin ettiklerini bildirdi.

UNRWA: Refah'tan 300 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığı tahmin ediliyor
[Fotograf: AA]

UNRWA'nın X hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorla ve insanlık dışı koşullarda yerinden edilmelerinin sürdüğü belirtildi.

Refah kentinden 300 bin Filistinlinin göç etmek zorunda kaldığının tahmin edildiğine dikkat çekilen açıklamada, Gazze'de gidilecek güvenli yer olmadığı hatırlatıldı.

İsrail Güvenlik Kabinesinin 10 Mayıs'ta, Gazze'nin güneyinde saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah kentindeki kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onayladığı belirtilmişti.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlattığını duyurmuş, Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin bölge dışına çıkmak için kullandığı tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Gazze Göç İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
BM Filistin Raportörü Albanese: Gazze'deki soykırım Holokost’u çağrıştırıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:44
SMA hastası çocuklarını gezdirebilmek için 50'sinden sonra ehliyet aldı
11:39
MSB'den Anneler Günü videosu: İyi ki varsınız
11:33
Antalya, bu yıl 418'i 5 yıldızlı 812 otelde misafirlerini ağırlıyor
11:27
Türkiye ile Yunanistan arasındaki olumlu havanın ticari ilişkilere ivme kazandırması bekleniyor
11:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis bir yıl içerisinde 4'üncü kez buluşacak
11:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan gazetesine demeç verdi
Urla Yarımadası’ndaki “Sanat Sokağı”
Urla Yarımadası’ndaki “Sanat Sokağı”
FOTO FOKUS
Anneler Günü'nü şehit oğlu Eren'in mezarı başında geçirdi
Anneler Günü'nü şehit oğlu Eren'in mezarı başında geçirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ