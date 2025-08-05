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Dünya
AA 05.08.2025 21:50

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: Açlık, Gazze'de yeni katil haline geldi

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, açlığın Gazze Şeridi'nde yeni "öldürme aracı" olduğunu belirterek, insani yardımların güvenli şekilde ulaştırılması çağrısını tekrarladı.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: Açlık, Gazze'de yeni katil haline geldi
[Fotograf: AA]

UNRWA Genel Komiseri, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'de dayattığı açlık felaketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in 4 askeri dağıtım merkezlerini BM'nin koordinasyonunda olacak merkezlerle değiştirmek için 5 aydır çalışmaların sürdüğüne işaret eden Lazzarini, söz konusu çabaların sonuç vermediğini aktararak, "Açlık, Gazze'de yeni katil haline geldi." ifadelerini kullandı.

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Lazzarini, Gazze Şeridi'ne dayatılan açlık felaketi öncesindeki süreçte, UNRWA ve sivil toplum kuruluşlarının Gazze'nin farklı bölgelerinde yaklaşık 2 milyon Filistinliye gıda temin etme çalışmalarını yaptığını hatırlattı.

BM ve ortaklarının artık Gazze Şeridi'nde çalışmalarını yapmasına izin verilmesi gerektiğinin altını çizen Lazzarini, "Yardımların güvenli, engelsiz ve onurlu bir şekilde ulaştırılmasının zamanı geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 933 Filistinli hayatını kaybetti, 150 bin 27 kişi yaralandı.

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