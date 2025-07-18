Çok Bulutlu 18.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.07.2025 20:02

UNRWA Genel Komiseri: Gazze'de uluslararası medyaya uygulanan giriş yasağı kaldırılmalı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde uluslararası medyaya uygulanan giriş yasağının kaldırılması çağrısında bulundu.

UNRWA Genel Komiseri: Gazze'de uluslararası medyaya uygulanan giriş yasağı kaldırılmalı

Lazzarini, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'deki insanlık felaketinin dünyaya duyurulmasını talep etti.

UNRWA Genel Komiseri, "(Gazze'de) Uluslararası medyaya uygulanan giriş yasağı kaldırılmalıdır." ifadesini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılara işaret eden Lazzarini, "650 gündür sivillere yönelik vahşet devam ediyor ve uluslararası medyanın girişine izin verilmiyor." açıklamasında bulundu.

Lazzarini, Gazze'de 200'den fazla Filistinli gazetecinin hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, "Medya yasağı, görgü tanıklarının ve uluslararası insani yardım kuruluşlarının birinci elden verilerini ve anlatılarını sorgulayan dezenformasyon kampanyalarını körüklüyor." ifadelerine yer verdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 229 Filistinli gazeteci hayatını kaybetti.

Filistinliler, İsrail'in "gözdağı vermek ve gerçeklerin duyurulmasının önüne geçmek" amacıyla gazetecileri kasıtlı olarak hedef aldığını belirtiyor.

İsrail'in Gazze'de şiddetli saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası "insani felakete" yol açtı.

Filistinliler, İsrail'in yardım girişini engelleme ve yiyecek bulma umuduyla insani yardım noktalarına yönelen Filistinlileri hedef alma yoluyla Gazze'de "aç bırakma politikası uyguladığını" ifade ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 58 bin 667 Filistinli hayatını kaybetti, 139 bin 974 kişi de yaralandı.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Süveyda’da gerilim tırmanıyor: TRT Haber ekibi çatışma bölgesinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:05
Özgürlük Filosu'nun Handala gemisi, 20 Temmuz'da yeniden yola çıkacak
20:52
Katil İsrail askerlerinin Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinli çocuk hayatını kaybetti
21:07
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüştü
20:36
BM'den İsrail'in Gazze'de kiliseye düzenlediği saldırının soruşturulması çağrısı
20:32
Kassam Tugayları: Filistinli direniş grupları İsrail'e karşı uzun süreli yıpratma savaşı vermeye hazır
21:28
Başkentte sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Ayanis Kalesi'nde savaş aletlerinin bulunduğu odaların sırrı araştırılıyor
Ayanis Kalesi'nde savaş aletlerinin bulunduğu odaların sırrı araştırılıyor
FOTO FOKUS
TRT Haber ekibi, Süveyda'daki çatışmaları saniye saniye görüntüledi
TRT Haber ekibi, Süveyda'daki çatışmaları saniye saniye görüntüledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ