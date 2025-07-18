Süveyda’da gerilim tırmanıyor: TRT Haber ekibi çatışma bölgesinde

Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde, İsrail destekli bazı Dürzi gruplar ile Arap aşiretleri arasında günlerdir süren çatışmaların şiddeti artarak devam ediyor.

Ateşkes delindi, gerilim tırmandı

Şam yönetimi ile yerel gruplar arasında daha önce sağlanan ateşkese rağmen, İsrail destekli Dürzi grupların bu ateşkesi tanımadığı ve Arap aşiretlerine saldırdığı bildirildi. Şam yönetimi, ateşkese bağlı kaldıklarını ve bölgeye askeri birlik göndermediklerini son açıklamalarıyla yeniden vurguladı.

Ancak bu durumu fırsat bilen Dürzi grupların, Arap aşiretlerine bağlı sivilleri evlerini terk etmeye zorladığı ve doğrudan saldırılarda bulunduğu belirtildi.

Arap Aşiretleri karşı saldırıya geçti

Yaşanan saldırıların ardından, Süveyda'nın batı kırsalında birleşen Arap aşiretleri, zorla çıkarıldıkları bölgeleri yeniden kontrol altına almak için karşı saldırı başlattı. Suriye'nin farklı bölgelerinden gelen aşiret destekçileriyle birlikte bazı köylerin yeniden Arapların kontrolüne geçtiği bildirildi.

İsrail'in kışkırtmalarıyla başlayan bu çatışma sürecinde şimdiye kadar 300'den fazla kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.