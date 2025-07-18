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Dünya
AA 18.07.2025 15:08

İsrail'in insani yardım girişini kısıtladığı Gazze'de bir çocuk daha açlıktan hayatını kaybetti

İsrail'in şiddetli saldırılarının yanı sıra insani yardım girişini kısıtlayıp açlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde bir çocuğun daha açlıktan öldüğü, gıda ve ilaç eksikliğinden ölenlerin sayısının 620'ye yükseldiği duyuruldu.

İsrail'in insani yardım girişini kısıtladığı Gazze'de bir çocuk daha açlıktan hayatını kaybetti

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in insani felakete sebep olduğu Gazze'de kötü beslenme ve ilaç eksikliğinin sonuçlarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in insani yardım girişini kısıtlayıp "açlığı silah olarak" kullandığı Gazze'de açlıktan bir çocuğun daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Açlık sebebiyle hayatını kaybeden çocukların sayısının 69'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, ilaç ve gıda eksikliği nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının da 620'ye çıktığı vurgulandı.

İsrail'in Gazze'de uyguladığı aç bırakma politikasının kınandığı açıklamada, uluslararası toplum ile "özgür dünyaya" bu suçun durdurulması için acil harekete geçme çağrısı yapıldı.

Gazze'de açlıktan hastaneye başvuranların sayısı artıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada açlık sebebiyle hastaneye başvuranların sayısında ciddi artış olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Her yaştan eşi benzeri görülmemiş sayıda açlık çeken vatandaş, aşırı yorgunluk ve bitkinlik halinde acil servislere geliyor. Vücudu zayıf düşen yüzlerce kişinin açlık ve takatinin kalmaması sonucunda kaçınılmaz ölümle karşı karşıya kalacağı uyarısı yapıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gazze'nin sınır kapılarını kapatarak tıbbi ve insani yardım girişini mart ayından bu yana engelleyen İsrail, bölgede saldırılarıyla insani felakete neden oluyor.

Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'nde bölge halkını göçe zorlamak için açlık ve susuzluğu silah olarak kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı ve yerinden edilen Filistinlileri sistematik olarak hedef alan İsrail ordusu, Gazze'de açlıkla mücadele eden ve yiyecek bulma umuduyla ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan bölgelere yaklaşan Filistinlileri de hedef alıyor.

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