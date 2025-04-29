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Dünya
AA 29.04.2025 15:37

UNRWA: Gazze'de yardımlar tükendi ve açlık derinleşti

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahibi Filistinlilere daha önce ulaştırılan yardım malzemelerinin tükendiğini ve açlığın daha da derinleştiğini belirtti.

UNRWA: Gazze'de yardımlar tükendi ve açlık derinleşti
[Fotograf: AA]

UNRWA'nın X hesabından yapılan paylaşımda, Gazze'ye ulaştırılmaya hazır halde bekleyen yardımların önündeki tek engelin sınır kapılarının açılması olduğu kaydedildi.

Paylaşımda, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan temel yardım malzemeleri tükenirken, diğer yandan açlığın daha da derinleştiğine işaret edildi.

UNRWA'nın yaklaşık 3 bin insani yardım yüklü tırının Gazze'ye girmeyi beklediğine dikkat çekilen paylaşımda İsrail yönetimi tarafından uygulanan kuşatmanın kaldırılması gerektiği aktarıldı.

Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı aldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oldu.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 273 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 864 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 365'e, yaralıların sayısının da 117 bin 905'e yükseldi.

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