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Dünya
AA 30.04.2024 16:59

UNRWA: Gazze'de gözaltına alınanlar şok edici insanlık dışı muameleye maruz kalıyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de İsrail tarafından gözaltına alınan kişilerin şok edici insanlık dışı muameleye maruz kaldığını söyledi.

UNRWA: Gazze'de gözaltına alınanlar şok edici insanlık dışı muameleye maruz kalıyor
[Fotoğraf: Arşiv]

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, BM Cenevre Ofisi'nde Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de şu anda derin bir endişenin hakim olduğunu belirten Lazzarini, bunun sebebinin İsrail tarafından gerçekleştirilebilecek saldırılar olduğunu belirtti.

Lazzarini, İsrail'in olası saldırısına ilişkin henüz Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehri için bir "tahliye talebinin" bulunmadığını belirterek, "İnsanlardan henüz Refah'ı tahliye etmeleri istenmedi ancak bu hafta bir anlaşma olmazsa bunun her an gerçekleşebileceğine dair bir his var." dedi.

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Gazze'ye daha fazla gıdanın ulaştığına yönelik haberleri olumlu bulduğuna işaret eden Lazzarini, ancak bunun "gıdaya erişilebilir" olduğu anlamına gelmediğini, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde nakit para dolaşımının olmadığını belirtti.

Lazzarini, Gazze Şeridi'nde yayılan açlığı tersine çevirebilecek kadar gıda bulunmadığına da işaret etti.

Savaşın başlangıcından bu yana 182 UNRWA personeli öldürüldü

"(7 Ekim 2023'te) Savaşın başlangıcından bu yana 182 personelimiz öldürüldü. (UNRWA'a ait) 160'tan fazla tesis hasar gördü ya da tamamen yıkıldı." diyen Lazzarini, bu tesislerin çoğunun yerinden edilmiş insanları barındırdığını ve buralarda 400'den fazla kişinin öldürüldüğünü ifade etti.

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Lazzarini, İsrail tarafından gözaltına alınan kişilerin, rutin olarak toplandıklarını, iç çamaşırlarına kadar soyulduklarını ve gözleri bağlı olarak kamyonlara yüklendiklerini aktardığını söyledi.

"Gazze'de gözaltına alınanlar şok edici insanlık dışı muameleye maruz kalıyor." diyen Lazzarini, insanların suyla boğulduğunu ve köpeklerin saldırısına uğradığını anlattıklarını belirtti.

BM, havadan ve denizden yardımların karadan yapılanlara alternatif olmadığını yineliyor

Lazzarini, Gazze'nin kuzeyine hala erişimleri bulunmadığını kaydederken, "Ne zaman güneyden kuzeye gidecek bir konvoy talep etsek konvoylarımız sistematik olarak reddediliyor. Gazze Şeridi'nde başka bir yere teslimat yapılmasına izin verildiğinde süreç her zaman karmaşık ve çok hantal oluyor." diye konuştu.

ABD'nin, Gazze'ye yardımların girişi için sahile geçici liman inşa etmeye devam etmesini de değerlendiren Lazzarini, havadan ve deniz yoluyla Gazze'ye yardım ulaştırmanın karadan yardımlara alternatif olamayacağını ifade etti.

ABD, İngiltere, Avusturya ve İsviçre dışında UNRWA'ya destek sürüyor

İsrail'in iddialarının ardından yaklaşık 16 kadar ülkenin UNRWA'ya yaptığı desteği askıya aldığını hatırlatan Lazzarini, ABD'nin yanı sıra İngiltere, Avusturya ve İsviçre dışındaki tüm ülkelerin UNRWA'ya finansal destek sağlamaya devam ettiğini söyledi.

Lazzarini, "ABD, askıya alma işlemini Mart 2025'e kadar donduracağını açıkça belirtti. Kongre yasağı nedeniyle İngiltere henüz bir karar almadı. Avusturya ve İsviçre tarafından da herhangi bir karar alınmadı. Yani bu ülkeler katkılarını hala askıya almış durumda, diğer tüm ülkeler yeniden katkı yapmaya başladı." dedi.

İtalya'da yeni hükümetin göreve başlamasından bu yana ülkenin henüz UNRWA'ya katkı sağlanmadığını bildiren Lazzarini, "UNRWA'ya yeni katkıların duyurulmasıyla operasyonlarımızı hazirana kadar sürdürebilir ve ağustos ayına kadar operasyonlara devam etmeyi hedefleyebiliriz. 257 milyon dolarlık fon hala askıya alınmış durumda." diye konuştu.

Lazzarini, 5 Mayıs'ta Gazze'ye gitmeyi planladığını da kaydetti.

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